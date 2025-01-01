Радуйся, народ!

Ожидайте незабываемого вечера, наполненного радостью и теплом. Веселые игры подарят вам яркие эмоции, танцы вдохновят на новые движения, а хороводы согреют душу своей искренностью.

Особым украшением праздника станет выступление приглашенной гостьи — Анастасии Сороковой, мастера по раскрытию природного голоса и талантливой исполнительницы фольклорных песен. Её искусство перенесет вас в мир традиций и наполнит сердце гармонией.

Приходите, чтобы вместе создать атмосферу настоящего праздника, где каждый найдет частичку счастья и вдохновения!