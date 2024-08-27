Пункт назначения: Поезд № 13

Курортный экспресс № 13 полон счастливых пассажиров, которые предвкушают отличную поездку на побережье. Две сестры кадрят симпатичного проводника, компания молодежи распевает песни, начальник поезда отмечает первую поездку по новому участку дороги с богатым инвестором в бизнес-классе. Что может пойти не так? Все, если знать, что рельсы были проложены через места, где обитают демоны. До пункта назначения поезд должен пройти через пять туннелей, и в каждом из них беззаботных пассажиров поджидает сама смерть.