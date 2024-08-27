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Пункт назначения: Поезд № 13

Курортный экспресс № 13 полон счастливых пассажиров, которые предвкушают отличную поездку на побережье. Две сестры кадрят симпатичного проводника, компания молодежи распевает песни, начальник поезда отмечает первую поездку по новому участку дороги с богатым инвестором в бизнес-классе. Что может пойти не так? Все, если знать, что рельсы были проложены через места, где обитают демоны. До пункта назначения поезд должен пройти через пять туннелей, и в каждом из них беззаботных пассажиров поджидает сама смерть.

Режиссёр
Ризаль Монтавани
Актёры
Хана Маласан, Зара Леола, Путри Аюдья, Кики Нарендра, Яма Карлос, Фадли Файсал, Рут Марини, Сахира Анджани, Тотос Расити, Агнес Наоми
Продолж.
103 мин.
Премьера
2024-09-05 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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