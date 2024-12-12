Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
-2°
Птн, 13
-5°
Сбт, 14
-5°
ЦБ USD 103.95 0.68 13/12
ЦБ EUR 110.48 1.92 13/12
Нал. USD 102.20 / 102.00 12/12 18:50
Нал. EUR 107.64 / 109.00 12/12 18:50
Новости
Итоги года New
Публикации
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
4 часа назад
263
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
14 589
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
14 629
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
17 086
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Пятница 13-е: Новая глава

Отец и сын отправляются в поход на природу, где натыкаются на загадочное поселение. Его жители утверждают, что в окрестностях пробудился монстр из самого ада. Легендарный палач возвращается, а его убийства станут еще более жестокими и изобретательными.

Режиссёр
Брюс Уэмпл
Актёры
ЛеДжон Вудс, Линдси Дресбах, Mar Cellus, Скотт Калленбергер, Кейтлин Лунарди, Роб Кардасоне, Джеффресон Кокс, Ричард Лунелло, Дэниел Мартин Берки, Уилльям Шуман, Амира Бриггс, Джесси Холтерман
Продолж.
88 мин.
Премьера
2024-12-12 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Фильм ужасов

Еще в кино

Кино
Домовенок Кузя
Кино
Звезды в Сибири
Кино
Операция «Кровавая охота»
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 176. Удивительные открытия
Кино
Безмолвное братство
Кино
Папу маме заверни
Кино
Маша и Медведь в кино: Парк чудес
Кино
Другой мир: Год волка
Кино
Мое собачье дело
Кино
Уралочка
Кино
Операция «Панда»
Кино
Пятница 13-е: Новая глава