Пятница 13-е: Новая глава

Отец и сын отправляются в поход на природу, где натыкаются на загадочное поселение. Его жители утверждают, что в окрестностях пробудился монстр из самого ада. Легендарный палач возвращается, а его убийства станут еще более жестокими и изобретательными.
- Режиссёр
- Брюс Уэмпл
- Актёры
- ЛеДжон Вудс, Линдси Дресбах, Mar Cellus, Скотт Калленбергер, Кейтлин Лунарди, Роб Кардасоне, Джеффресон Кокс, Ричард Лунелло, Дэниел Мартин Берки, Уилльям Шуман, Амира Бриггс, Джесси Холтерман
- Продолж.
- 88 мин.
- Премьера
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2024-12-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Фильм ужасов