Пути цвета. Елена Гонтаренко

В Доме-музее И.П. Пожалостина в Солотче открывается персональная выставка Елены Гонтаренко «Пути цвета» — это ее первая экспозиция, целиком посвященная цветной линогравюре.

Выпускница МПИ (1992), лауреат конкурсов (диплом РАХ, 2004), участник всероссийских выставок, Елена Гонтаренко с 2005 г. — член Союза художников России. Ее работы хранятся в Рязанском художественном музее и частных коллекциях мира.

Выставка раскрывает медитативный процесс создания гравюры: каждая работа — многоэтапный диалог с материалом, где каждый цвет требует отдельной формы, а оттиск рождается из точности и терпения.