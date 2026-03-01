«Путь героя». Фэнтези-хиты со струнным ансамблем

15 марта в клубе «Старый парк» — музыкальное путешествие в миры культовых фэнтези-вселенных. Вы услышите самые известные музыкальные темы из саундтреков к фильмам, сериалам и играм. На сцене — живой струнный ансамбль. Не медли, путешественник! Тебя ждет «Путь героя», где встречаются рыцари и маги, драконы и эльфы, где оживают пророчества и разворачиваются битвы. Вы погрузитесь в миры «Властелина Колец», «Игры Престолов», «Скайрима», «Гарри Поттера», «Героев Меча и Магии»… и кто знает, какие еще музыкальные сюрпризы будут ждать вас за поворотом!