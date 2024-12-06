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Пушпа-2: Власть
Кино

Пушпа-2: Власть

Это вторая часть серии фильмов «Пушпа» и продолжение фильма 2021 года «Пушпа: Восхождение». «Пушпа 2: Власть» — это криминальный боевик-триллер, автором сценария и режиссером которого является Сукумар.

Режиссёр
Сукумар
Актёры
Фахад Фаасил, Аллу Арджун, Рашмика Манданна, Саи Паллави, Сунил, Джагапати Бабу, Аджай Гхош, Диви Вадтья, Пракаш Радж, Рао Рамеш, Анасуя Бхардвадж, Даянанд Редди
Продолж.
195 мин.
Премьера
2024-12-06 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Триллер, Драма, Криминал

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