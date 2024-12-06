Это вторая часть серии фильмов «Пушпа» и продолжение фильма 2021 года «Пушпа: Восхождение». «Пушпа 2: Власть» — это криминальный боевик-триллер, автором сценария и режиссером которого является Сукумар.
- Режиссёр
- Сукумар
- Актёры
- Фахад Фаасил, Аллу Арджун, Рашмика Манданна, Саи Паллави, Сунил, Джагапати Бабу, Аджай Гхош, Диви Вадтья, Пракаш Радж, Рао Рамеш, Анасуя Бхардвадж, Даянанд Редди
- Продолж.
- 195 мин.
- Премьера
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2024-12-06 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Драма, Криминал