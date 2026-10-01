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Психопатка

Уинифред Нотти считает себя самым адекватным человеком на свете. Желая начать жизнь с чистого листа, она прибывает в уединенное готическое поместье, чтобы стать гувернанткой у пары избалованных детей. Но когда прислуга начинает необъяснимым образом исчезать, хозяева дома все сильнее подозревают что-то неладное. К несчастью для всех, эксцентричная Уинифред оказывается серийной убийцей — и она не остановится ни перед чем, чтобы стать частью семьи, хотят они того или нет.

Страна
США
Режиссёр
Закари Уигон
Актёры
Майка Монро, Джейсон Айзекс, Томасин МакКензи, Джейкоби Джуп, Эми Де Брюн, Пол Рид, Кэтрин Моран, Кейт Брейди, Дагмар Деринг, Алан Девалли
Продолж.
90 мин.
Премьера
12 ноября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Ужасы, Комедия

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