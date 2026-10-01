Психопатка

Уинифред Нотти считает себя самым адекватным человеком на свете. Желая начать жизнь с чистого листа, она прибывает в уединенное готическое поместье, чтобы стать гувернанткой у пары избалованных детей. Но когда прислуга начинает необъяснимым образом исчезать, хозяева дома все сильнее подозревают что-то неладное. К несчастью для всех, эксцентричная Уинифред оказывается серийной убийцей — и она не остановится ни перед чем, чтобы стать частью семьи, хотят они того или нет.