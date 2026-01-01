Выставка московских и петербургских художников «Против течения» под кураторством Анастасии Коровиной и Натальи Мардарь.

В основе экспозиции «Против течения» — та же идея, что и в первом кураторском проекте Анастасии Коровиной «Открывая двери» (2024), — диалог художников и их изобразительных приёмов, визуальный синтез материалов, обмен идеями и образами. «Почему „Против течения“? Известный факт, что рыба, идущая на нерест, инстинктивно плывет против течения, поднимаясь в верховья рек и возвращаясь к месту своего появления на свет. Художник, постоянно ищущий смыслы, подобен этой рыбе. Его творческая жизнь полна сомнений, противоречий и поисков, но, несмотря на трудности, он движется вперёд к своей цели. Его произведения — это попытка увидеть внутри реальности или за ней то, что интереснее и ярче», — пишет Анастасия Коровина.

В выставке принимают участие 17 авторов: художники по стеклу, живописцы и керамисты из Москвы и Санкт-Петербурга. В пространстве экспозиции их произведения предстают в тесном взаимодействии. Яркие абстрактные холсты Валерия Светлицкого и Вячеслава Щербины (Сибирского) подчёркивают невесомость и аккуратное вкрапление цветного стекла в работах Анастасии Коровиной, Елены Кузнецовой и Натальи Мардарь, архитектурный символизм картин Марии Суворовой придаёт монументальность минималистичным композициям из керамики Анастасии Форминой, воздушные объекты Юлии Дюбенко и керамические пласты Альфии Ширинской построены на тонких цветовых переходах.

Представленные в проекте произведения демонстрируют многообразие техник работы со стеклом и его комбинирования с другими материалами: глиной, деревом, металлом. Традиционная гута (свободное выдувание) сочетается со сложными техниками спекания — фьюзингом и моллированием, позволяющим создавать текучие формы, деформированные под тяжестью собственного веса. Лэмпворк (обработка стекла в пламени горелки) соседствует с техникой Тиффани (используется при создании витражей). Выбор техник зависит от задач художника и заложенных смыслов в пейзажах, геометрических композициях, образах мифологических существ или абстрактных композициях.

Эта выставка — встреча зрителя не с отдельными экспонатами, а с особой реальностью, разнообразной и, в то же время, целостной, в которой прозрачные объемы произведений из стекла, с одной стороны, создают иллюзию искажения пространства и разбивают плоскость стен, с другой — наполняются цветом от живописных полотен, приобретая плотность и фактуру, схожую с керамическими формами.