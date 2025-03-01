21 марта в стенах исторического особняка Музея истории молодежного движения свою работу начнет выставка «Пространство».

Выставка творческого объединения художников Ксении Осиной, Анастасии Прохоровой и Маргариты Колесник, посвящена исследованию пространства дома как места уюта и самовыражения.

Ключевые темы:

Пространство как отражение личности;

Сочетание традиций и инноваций в искусстве;

Роль декора в создании настроения;

Искусство в быту.

«Мы хотим погрузить зрителя в несколько разных концепций и стилевых направлений, поделиться нашим видением о сочетании элементов декора и предметов творчества. Наша задача — сделать шаг к зрителю и приблизить его к искусству, через бытовые неожиданные решения», — отмечает одна из художниц.

Выставочный проект предлагает посетителям увидеть новое прочтение роли элементов декора в формировании настроения и отражении личности.

Художники экспериментируют с сочетанием традиционных видов искусства (живопись, графика, декоративно-прикладного искусства) и современных «пространственных» решений, предлагая неожиданные интерпретации привычных стилей.

Цель выставки: найти новые инструменты самовыражения через элементы домашнего пространства и показать, как искусство может влиять на повседневную жизнь.

Открытие выставки состоится 21 марта в 17:00 ч. Вход свободный. Выставка продлится до 19 апреля.