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Пространства жизни. Дмитрий Иконников
3 октября в 11:00
Выставки

Пространства жизни. Дмитрий Иконников

Галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская»

3 октября в 16:00 в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открывается персональная выставка члена-корреспондента Российской академии художеств Дмитрия Иконникова «Пространства жизни».

Дмитрий Иконников родился 31 января 1952 года в Мурманске. После окончания школы работал художником-оформителем в монументальном цехе Московского областного комбината художественных работ, одновременно занимаясь рисованием в вечерних классах при Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова. В 1972—1976 гг. учился на художественно-графическом факультете Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина. В 1976 г. при поддержке художника Е. А. Кибрика был принят сразу на второй курс графического факультета в МГХИ им. В. И. Сурикова, который окончил в 1981 году (мастерская плаката О. М. Савостюка).

Одним из важных событий в биографии Дмитрия Иконникова стал морской поход по Белому и Баренцеву морям. Впечатления от путешествия легли в основу цикла «Жизнь за полярным кругом» и во многом стали поворотом к свободному, самостоятельному творчеству. В дальнейшем Иконников работал в области станковой графики и живописи, занимался книжной иллюстрацией, участвовал в российских и зарубежных выставках. Его произведения вошли в музейные и частные собрания России и других стран. В 1998 г. Дмитрий Иконников стал членом Союза художников России, в 2011 г. — членом-корреспондентом Российской академии художеств. Художник ушёл из жизни 27 февраля 2019 года в Москве.

В экспозицию вошло около тридцати графических произведений. Это не в один законченный цикл и не последовательный рассказ о творческом пути художника, а скорее отдельные фрагменты жизни, пространства и времени, пережитые художником в разные годы.

Что такое пространства жизни? У каждого человека они свои, складывающиеся из мест, в которых он жил и бывал, людей, которых встречал, привычных вещей, случайных наблюдений, дорог и воспоминаний. Одни пространства остаются на годы, другие возникают на короткое время и почти незаметно исчезают. Однако художник обладает удивительной способностью задерживать и возвращать то, что, кажется, уже ушло. Память не сохраняет жизнь целиком — она оставляет отдельные мгновения. Именно такими мгновениями наполнена графика Дмитрия Иконникова.

Для самого художника графика не была случайным выбором. В одном из интервью автор говорил о своём искусстве, как об особом «срединном пути», существующем между живописью и графикой. Он признавался, что выбрал графику просто потому, что любит её, а также размышлял о внутреннем мире человека как об особом пространстве, из которого рождается изображение. Особенность искусства Иконникова — в его графическом языке: множество штрихов, линий, заметок, фрагментов постепенно собираются в единый образ. Отдельные элементы соединяются, уравновешивают друг друга, создавая гармоничное по композиции и колориту целое, в котором реальное соединяется с воображаемым, увиденное — с пережитым.

«Пространства жизни» — это воспоминания художника. У каждого есть такое пространство жизни, которое он сохраняет в памяти. Выставка работ Дмитрия Иконникова предлагает внутренний диалог со зрителем о пережитых событиях и мгновениях, впрямую или более опосредованно влияющие на жизненный путь и черты личности человека.

Возраст
16+