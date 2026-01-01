Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
-19°
Втр, 03
-17°
Срд, 04
-14°
ЦБ USD 77.02 1.29 03/02
ЦБ EUR 91.25 0.78 03/02
Нал. USD 77.20 / 77.10 02/02 18:25
Нал. EUR 91.11 / 92.00 02/02 18:25
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
495
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 853
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 095
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 550
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Простая история
Кино

Простая история

Элвин Стрейт узнает о том, что его старший брат, с которым он не разговаривал больше 10 лет, тяжело болен. Бросив все, семидесятитрехлетний фермер садится на свой мини-трактор, чтобы преодолеть 350 километров, отделяющих его от брата.

Страна
США
Режиссёр
Дэвид Линч
Актёры
Ричард Фарнсуорт, Сисси Спейсек, Гарри Дин Стэнтон, Джейн Галлоуэй Хейц, Джозеф А.Карпентер, Дональд Уигерт, Дэн Флэннери, Дженнифер Эдвардс-Хьюз, Эд Греннан, Джек Уолш
Продолж.
112 мин.
Возраст
12+
Жанры
Драма

