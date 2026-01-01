Простая история

Элвин Стрейт узнает о том, что его старший брат, с которым он не разговаривал больше 10 лет, тяжело болен. Бросив все, семидесятитрехлетний фермер садится на свой мини-трактор, чтобы преодолеть 350 километров, отделяющих его от брата.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Дэвид Линч
- Актёры
- Ричард Фарнсуорт, Сисси Спейсек, Гарри Дин Стэнтон, Джейн Галлоуэй Хейц, Джозеф А.Карпентер, Дональд Уигерт, Дэн Флэннери, Дженнифер Эдвардс-Хьюз, Эд Греннан, Джек Уолш
- Продолж.
- 112 мин.
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Драма