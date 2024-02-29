Прошлые жизни

Нора c детства была влюблена в своего лучшего друга. Но связь между ними прервалась, когда девушка уехала из родного города. Она вышла замуж, стала писательницей и теперь живет в Нью-Йорке. Однажды покой Норы нарушает сообщение в социальной сети — ее первая любовь появляется на горизонте спустя 20 лет. Теперь им предстоит провести вместе неделю и решить, кто они друг для друга.
- Режиссёр
- Селин Сон
- Актёры
- Грета Ли, Тео Ю, Джон Магаро, Мун Сын А, Лим Сын Мин, Юн Чжи Хе, Чхве Вон Ен, Джек Альбертс, Джоджо Т.Гиббс
- Продолж.
- 106 мин.
- Премьера
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2024-02-29 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мелодрама