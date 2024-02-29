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Прошлые жизни

Нора c детства была влюблена в своего лучшего друга. Но связь между ними прервалась, когда девушка уехала из родного города. Она вышла замуж, стала писательницей и теперь живет в Нью-Йорке. Однажды покой Норы нарушает сообщение в социальной сети — ее первая любовь появляется на горизонте спустя 20 лет. Теперь им предстоит провести вместе неделю и решить, кто они друг для друга.

Режиссёр
Селин Сон
Актёры
Грета Ли, Тео Ю, Джон Магаро, Мун Сын А, Лим Сын Мин, Юн Чжи Хе, Чхве Вон Ен, Джек Альбертс, Джоджо Т.Гиббс
Продолж.
106 мин.
Премьера
2024-02-29 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мелодрама

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