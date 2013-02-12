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Пророк. История Александра Пушкина

«Формула Кино»

16:35
18:00
19:30
20:55
22:25

Пушкин молод, дерзок и любим публикой: он звезда любого бала, поклонники носят его на руках, а девушки мечтают о его внимании. Но ни высокие покровители, ни верные друзья, ни известность не могут отвести от него злой рок — ссылки, дуэли, безденежье. Пока однажды он не встречает ту самую, единственную, кто осветит его жизнь и станет его судьбой. Судьбой гения, которого нам только предстоит по-настоящему узнать.

Режиссёр
Феликс Умаров
Актёры
Юрий Борисов, Алена Долголенко, Роман Васильев, Илья Виногорский, Анна Чиповская, Флориан Десбьендра, Илья Любимов, Евгений Шварц, Сергей Гилев, Кай Алекс Гетц
Премьера
2025-02-14 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Драма, Мюзикл

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