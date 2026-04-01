Проклятый рыцарь

Война Алой и Белой розы. Анна вместе со свекровью ждет возвращения мужа. Но его друг Джон, страстно влюбленный в Анну, приносит дурную весть — муж погиб от рук разбойников на обратном пути. Вскоре в городе появляется демонический всадник, готовый убить любого, кто приблизится к Анне.
- Страна
- Великобритания
- Режиссёр
- Наташа Кермани
- Актёры
- Софи Тернер, Кит Харингтон, Марсия Гей Харден, Лоренс О'Фуаран, Кэтрин МакДоноу, Закари Коэн, Джонатан Говард, Юрген Кенен, Тайгерлили Лэнгфорд, Хаксли Шеппард
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
21 мая 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов, Исторический фильм