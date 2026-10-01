Проклятие Сальмокджи

Компания друзей отправляется к заброшенному водохранилищу Сальмокджи, чтобы раскрыть тайну периодически появляющейся там странной фигуры. На месте они сталкиваются с аномалиями: навигаторы выходят из строя, пространство искажается, а случайный незнакомец ведет себя пугающе странно. Поездка превращается в испытание на выживание, когда из темных глубин водоема пробуждаются паранормальные существа, затягивающие друзей в смертельную ловушку.
- Страна
- Южная Корея
- Режиссёр
- Ли Сан Мин
- Актёры
- Ким Хе Юн, Ли Чжон Вон, Ким Чжун Хан, Ким Ен Сон, О Дон Мин, Юн Чжэ Чхан, Чан Да А, Ли Сон Ук, Чхве Хи До, Нам Мин У, Юн Йе Чжу
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
-
4 ноября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Детектив, Триллер, Ужасы