Проклятие Сальмокджи

Компания друзей отправляется к заброшенному водохранилищу Сальмокджи, чтобы раскрыть тайну периодически появляющейся там странной фигуры. На месте они сталкиваются с аномалиями: навигаторы выходят из строя, пространство искажается, а случайный незнакомец ведет себя пугающе странно. Поездка превращается в испытание на выживание, когда из темных глубин водоема пробуждаются паранормальные существа, затягивающие друзей в смертельную ловушку.