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Проклятие Сальмокджи

Компания друзей отправляется к заброшенному водохранилищу Сальмокджи, чтобы раскрыть тайну периодически появляющейся там странной фигуры. На месте они сталкиваются с аномалиями: навигаторы выходят из строя, пространство искажается, а случайный незнакомец ведет себя пугающе странно. Поездка превращается в испытание на выживание, когда из темных глубин водоема пробуждаются паранормальные существа, затягивающие друзей в смертельную ловушку.

Страна
Южная Корея
Режиссёр
Ли Сан Мин
Актёры
Ким Хе Юн, Ли Чжон Вон, Ким Чжун Хан, Ким Ен Сон, О Дон Мин, Юн Чжэ Чхан, Чан Да А, Ли Сон Ук, Чхве Хи До, Нам Мин У, Юн Йе Чжу
Продолж.
95 мин.
Премьера
4 ноября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Детектив, Триллер, Ужасы

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