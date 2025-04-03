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Проклятие матери. Одержимая
Кино

Проклятие матери. Одержимая

Одинокая мать Секар в отчаянии обращается к местной колдунье. С ее помощью она заключает договор с силами тьмы, чтобы ее дети ни в чем не нуждались. Дела начинают идти на лад, но в скором времени колдунья умирает и Секар начинает вести себя очень странно. При поддержке мудрого шамана дети вступают в жестокую схватку со злобной тварью, в которую превратилась их мать…

Режиссёр
Хадра Даен Рату
Актёры
Шарифа Даниш, Даффа Вардана, Кейтлин Холдерман, Рут Марини, Шакил Фаузи, Майкл Олиндо, Дени Сапутра, Мухаммад Нур Комаруддин, Деви Пакис, Эльзан Азиз, Стелла Бодеа
Продолж.
96 мин.
Премьера
2025-04-03 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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