Проклятие матери. Одержимая

Одинокая мать Секар в отчаянии обращается к местной колдунье. С ее помощью она заключает договор с силами тьмы, чтобы ее дети ни в чем не нуждались. Дела начинают идти на лад, но в скором времени колдунья умирает и Секар начинает вести себя очень странно. При поддержке мудрого шамана дети вступают в жестокую схватку со злобной тварью, в которую превратилась их мать…