Проклятие матери. Одержимая

Одинокая мать Секар в отчаянии обращается к местной колдунье. С ее помощью она заключает договор с силами тьмы, чтобы ее дети ни в чем не нуждались. Дела начинают идти на лад, но в скором времени колдунья умирает и Секар начинает вести себя очень странно. При поддержке мудрого шамана дети вступают в жестокую схватку со злобной тварью, в которую превратилась их мать…
- Режиссёр
- Хадра Даен Рату
- Актёры
- Шарифа Даниш, Даффа Вардана, Кейтлин Холдерман, Рут Марини, Шакил Фаузи, Майкл Олиндо, Дени Сапутра, Мухаммад Нур Комаруддин, Деви Пакис, Эльзан Азиз, Стелла Бодеа
- Продолж.
- 96 мин.
- Премьера
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2025-04-03 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов