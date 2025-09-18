Звонок для учителя, а фестиваль «Продлёнка» — для всех желающих.

В эту субботу предлагаем вернуться в школу. На уроках труда будем мастерить, на физкультуре разогреемся под зажигательную зумбу, на химии — посмотрим интересные эксперименты. Интерактивный музей сказок «Забава» проведёт урок истории. Не забыли и про перемены, где детей и взрослых ждут игры от «Шевели мозгами». У второго павильона пройдет традиционная анимация для юных гостей. Завершит вечер урок музыки от групп «НеПоСценарию» и «Смит».