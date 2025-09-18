Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 20
15°
Вск, 21
22°
Пнд, 22
26°
ЦБ USD 83.59 0.42 20/09
ЦБ EUR 98.88 -0.1 20/09
Нал. USD 83.30 / 82.50 19/09 18:15
Нал. EUR 98.55 / 99.50 19/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 2025 15:23
728
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 043
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 782
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 770
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Продлёнка
20 сентября в 14:00
Праздники

Продлёнка

Рязанская ВДНХ

Звонок для учителя, а фестиваль «Продлёнка» — для всех желающих.

В эту субботу предлагаем вернуться в школу. На уроках труда будем мастерить, на физкультуре разогреемся под зажигательную зумбу, на химии — посмотрим интересные эксперименты. Интерактивный музей сказок «Забава» проведёт урок истории. Не забыли и про перемены, где детей и взрослых ждут игры от «Шевели мозгами». У второго павильона пройдет традиционная анимация для юных гостей. Завершит вечер урок музыки от групп «НеПоСценарию» и «Смит».

Возраст
0+