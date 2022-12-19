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Проделки Ханумы
16 августа в 19:00
Театр

Проделки Ханумы

Рязанский областной музыкальный театр

Что случилось в Тифлисе? О чем шепчутся все кумушки в Авлабаре? О чем поют кинто на базаре?

Кабато решилась перейти дорогу самой Хануме! Да разве Ханума такое до­пу­стит? Сваха против свахи — опыт против азарта!

В битве профессионалов за право устро­ить свадьбу самого князя Пантиашвили в ход пойдут коварные интриги и льстивые речи, мгновенные переодевания и неожиданные признания. Кто же победит? Кому достанутся все женихи и невесты Авлобара? Кому же удастся раскрутить историю по-своему? На какие ухищрения придется пойти каждой свахе?

Вы станете свидетелем веселой и запутанной интриги.

Режиссер-постановщик — Владимир Бородин

Дирижер-постановщик — Ариф Дадашев

Возраст
12+