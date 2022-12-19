Проделки Ханумы

Что случилось в Тифлисе? О чем шепчутся все кумушки в Авлабаре? О чем поют кинто на базаре?
Кабато решилась перейти дорогу самой Хануме! Да разве Ханума такое допустит? Сваха против свахи — опыт против азарта!
В битве профессионалов за право устроить свадьбу самого князя Пантиашвили в ход пойдут коварные интриги и льстивые речи, мгновенные переодевания и неожиданные признания. Кто же победит? Кому достанутся все женихи и невесты Авлобара? Кому же удастся раскрутить историю по-своему? На какие ухищрения придется пойти каждой свахе?
Вы станете свидетелем веселой и запутанной интриги.
Режиссер-постановщик — Владимир Бородин
Дирижер-постановщик — Ариф Дадашев
- Возраст
- 12+