Проделки Ханумы

Что случилось в Тифлисе? О чем шепчутся все кумушки в Авлабаре? О чем поют кинто на базаре?

Кабато решилась перейти дорогу самой Хануме! Да разве Ханума такое до­пу­стит? Сваха против свахи — опыт против азарта!

В битве профессионалов за право устро­ить свадьбу самого князя Пантиашвили в ход пойдут коварные интриги и льстивые речи, мгновенные переодевания и неожиданные признания. Кто же победит? Кому достанутся все женихи и невесты Авлобара? Кому же удастся раскрутить историю по-своему? На какие ухищрения придется пойти каждой свахе?

Вы станете свидетелем веселой и запутанной интриги.

Режиссер-постановщик — Владимир Бородин

Дирижер-постановщик — Ариф Дадашев