ПРО.АРТ — камерное шоу живой музыки при свечах и оживших картин в полумраке зала. Звучание оркестра и визуальные образы соединяются в единую художественную форму. Музыка, свет и визуальная драматургия создают целостное ощущение, существующее вне времени, эпохи и жанра. Художественный перформанс открыт для тех, кто чувствует потребность в глубоком эстетическом переживании. Искусство здесь раскрывается не через форму, а через внутреннее состояние. Проект создан на пересечении художественной мысли и арт-терапевтического подхода. Камерное живое звучание оркестра и выстроенная визуальная драматургия формируют пространство сосредоточенного внимания, естественно направленного внутрь.

*ПРО.АРТ задуман как серия художественных спектаклей — не одноразовое событие, а многосерийная история, направленная на формирование культуры регулярного посещения камерных художественных событий, развитие насмотренности и осознанной любви к искусству. После ПРО. АРТ не остаётся ощущения шоу. Остаётся ясность, цельный внутренний образ и редкое чувство внутреннего порядка. Выходишь обновленным.