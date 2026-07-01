Призрак в клетке

В печально известной тюрьме невидимая сила начинает жестоко убивать заключенных, вынуждая вражеские банды и коррумпированных охранников действовать сообща, пытаясь выжить в условиях нарастающего кровопролития.
- Страна
- Индонезия, Южная Корея
- Режиссёр
- Хоко Анвар
- Актёры
- Абимана Арьясатья, Альманзо Коноральма, Аминг Суганди, Арсвенди Бенин Свара, Бронт Палараэ, Димас Дананг Сурьонегоро, Дева Даяна, Энди Арфиан, Фаиз Вишал, Хо Юйхан, Морган Оэй
- Продолж.
- 106 мин.
- Премьера
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30 июля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Комедия, Фильм ужасов