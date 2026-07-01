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Призрак в клетке

В печально известной тюрьме невидимая сила начинает жестоко убивать заключенных, вынуждая вражеские банды и коррумпированных охранников действовать сообща, пытаясь выжить в условиях нарастающего кровопролития.

Страна
Индонезия, Южная Корея
Режиссёр
Хоко Анвар
Актёры
Абимана Арьясатья, Альманзо Коноральма, Аминг Суганди, Арсвенди Бенин Свара, Бронт Палараэ, Димас Дананг Сурьонегоро, Дева Даяна, Энди Арфиан, Фаиз Вишал, Хо Юйхан, Морган Оэй
Продолж.
106 мин.
Премьера
30 июля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Комедия, Фильм ужасов

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