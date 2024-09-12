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Приют. Шепот призраков

Новая воспитательница приезжает в детский приют вместе со своей младшей сестрой. Там их начинают преследовать призраки погибших здесь 10 лет назад детей и мстительный дух тогдашней главы приюта, обвиненной в их гибели. Чтобы успокоить призраков, девушкам придется восстановить события прошлого и раскрыть зловещую тайну этого мрачного места.

Режиссёр
Лик Лида, Дип Села
Актёры
Дженна Нородом, Паинг Такхон, Синь Юйбинь, Тарот Сэм, Нов Дана, Сахра Пих Маника, Мони Реакса
Продолж.
95 мин.
Премьера
2024-09-12 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Фильм ужасов

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