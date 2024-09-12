Приют. Шепот призраков

Новая воспитательница приезжает в детский приют вместе со своей младшей сестрой. Там их начинают преследовать призраки погибших здесь 10 лет назад детей и мстительный дух тогдашней главы приюта, обвиненной в их гибели. Чтобы успокоить призраков, девушкам придется восстановить события прошлого и раскрыть зловещую тайну этого мрачного места.