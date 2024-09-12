Приют. Шепот призраков

Новая воспитательница приезжает в детский приют вместе со своей младшей сестрой. Там их начинают преследовать призраки погибших здесь 10 лет назад детей и мстительный дух тогдашней главы приюта, обвиненной в их гибели. Чтобы успокоить призраков, девушкам придется восстановить события прошлого и раскрыть зловещую тайну этого мрачного места.
- Режиссёр
- Лик Лида, Дип Села
- Актёры
- Дженна Нородом, Паинг Такхон, Синь Юйбинь, Тарот Сэм, Нов Дана, Сахра Пих Маника, Мони Реакса
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
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2024-09-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Фильм ужасов