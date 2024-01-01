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Привет, весна!: Валерий Семин
20 марта в 18:00
Концерты

Привет, весна!: Валерий Семин

Рязанский дворец молодежи

Заслуженный артист России Валерий Семин — выдающийся деятель российской народной культуры, пропагандист русских песен и народных инструментов, создатель и художественный руководитель группы «Белый день».

Баянист, объединяющий вокруг баяна профессионалов и любителей-музыкантов разных национальностей и культур. Постоянный соведущий-баянист популярной теле-программы Михаила Евдокимова «С легким паром!», Андрея Малахова «Привет, Андрей!» теле и радио-ведущий, композитор, аранжировщик, киноактер.

Валерий Семин — это человек-праздник. Артист, обладающий мощной энергетикой и харизмой, который заводит абсолютно любую аудиторию с пол-оборота.

В репертуаре более 500 песен и инструментальных произведений. Это авторские песни и композиции, а также песни советского периода, застольные, комсомольские, военные, песни из кинофильмов и мультфильмов, популярные зарубежные мелодии, музыка народов мира, вальсы, танго, фокстроты и т. д.

Наличие такого богатого репертуара позволяет составить концертные программы к любому календарному празднику, начиная с Нового года (далее 23 февраля, 8 марта, 9 мая, День матери, День пожилого человека и т. д.) и заканчивая профессиональными праздничными датами (Дни металлурга, строителя, железнодорожника, сельского хозяйства и т. д.), а также к любому домашнему торжеству или юбилею в кругу близких и друзей.

Валерий Семин первый из музыкантов-народников, кто в начале 90-х годов придумал и осуществил уникальный инструментальный проект «Балалайка in Rock», в котором на русских народных инструментах исполнялась классика мировой поп и рок-музыки «Битлз», «Дип Перпл», «Металлика» и т. д.

Творческая биография музыканта богата и многогранна. Все концерты Валерия Семина проходят в теплой, дружеской атмосфере на разных площадках нашей страны, начиная с сельского Дома культуры и заканчивая сценой Государственного Кремлевского Дворца, на которой в мае 2016 года артист отметил в кругу друзей свой 50-летний юбилей.

Преданность русской народной культуре, безграничная любовь к песням, национальным инструментам, богатейший опыт работы, профессионализм — все это грани одного таланта, имя которому Валерий Семин.

Возраст
6+
Жанры
Эстрада