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Притворись моей невестой

Молодой мажор живет на широкую ногу и постоянно клянчит деньги у богатых родителей. Когда их терпению приходит конец, а бандиты требуют оплаты долгов, он решается на последнюю авантюру — убедить предков оплатить выдуманную свадьбу. Бывшие подружки не хотят иметь с ним дел, и он просит случайную таксистку — девушку без комплексов, но с кучей вредных привычек, притвориться его невестой. Что может пойти не так?

Режиссёр
Франк Беллок
Актёры
Жерар Дармон, Мишель Ларок, Лайонел Эрдоган, Амори де Крайянкур, Камилла Лелуш, Клеманс Бретеше, Хлоя Астор
Продолж.
91 мин.
Премьера
2025-01-09 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Романтика