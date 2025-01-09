Притворись моей невестой

Молодой мажор живет на широкую ногу и постоянно клянчит деньги у богатых родителей. Когда их терпению приходит конец, а бандиты требуют оплаты долгов, он решается на последнюю авантюру — убедить предков оплатить выдуманную свадьбу. Бывшие подружки не хотят иметь с ним дел, и он просит случайную таксистку — девушку без комплексов, но с кучей вредных привычек, притвориться его невестой. Что может пойти не так?