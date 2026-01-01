Рязань
Итоги года
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
3 454
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 281
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 359
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 174
Принцесса на горошине
14 января в 11:00
Выставки

Принцесса на горошине

Фотодом

14 января приглашаем на первое открытие года — персональную выставку Жени Балокиной «Принцесса на горошине».

Проект представляет собой ностальгическое и честное путешествие в детство, пережитое в эпоху конца 90-х — начала 00-х. Через серию фотопортретов зритель попадает в детское сознание, которое, спасаясь от хаоса и неопределенности взрослого мира, превращало его в сказочный.

Эта сказка начинается не со слов «жили-были король с королевой», а с «в одной квартире в панельном доме». Здесь замки — это подъезды, в которых стены поделены зеленой краской и побелкой, лес — пустырь между гаражами, а тронный зал — кухня, заставленная банками с соленьями. «Принцесса на горошине» — это не про хрустальные туфельки и гарантированный хэппи-энд.

Это сказка, собранная из пазлов и рассказанная голосом переводчика с первых VHS-кассет. Это сказка девочки, взрослевшей в 00-е. Лихие 90-е остались позади, забрав с собой «братков», дефицит, советские устои. На смену им пришло изобилие. Китайские игрушки, американские мультфильмы, европейские нравы. В этом тайфуне глобализации, где столкнулись советское воспитание и зарубежный культурный контекст, «Морозко» и «Белоснежка», неваляшка и Барби, авторитарность и вседозволенность, стало практически невозможно понять: «кто же я?».

Герои этой истории — люди из окружения девочки: родные, соседи, знакомые, друзья. Но в ее восприятии они обретали черты персонажей сурового, но увлекательного фольклора. Сосед по лестничной клетке из пьянчуги превращался в короля без королевства. Дворовый мальчишка — в задиристого пажа. А продавщица из ближайшего магазина становилась коварной колдуньей. Выставка рассказывает историю сопротивления и поиска себя. О том, как хрупкое девичье воображение вступало в бой со сложной реальностью и отвоевывало себе островок детского счастья, населяя его волшебницами, кощеями, феями и духами обычной многоэтажки. 18+

Справочная информация:

Евгения Балокина — художник, фотограф, оператор, член Союза фотохудожников России, стипендиат Правительства РФ для молодых деятелей культуры, преподаватель. Участница многочисленных выставок, фестивалей и объединения БВУБТ.

Работает в направлении портретной и арт-фотографии. Создавая портреты в интерьере, Евгения исследует взаимодействие человека с пространством, когда комната становится продолжением внутреннего состояния, а портретируемый, сталкиваясь с собой, собственными мыслями и ощущениями, оказывается в отрыве от внешнего мира.

