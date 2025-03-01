Принц в виртуальном мире

В одном королевстве жил принц и единственными его увлечениями были компьютер, видеоигры и социальные сети! Даже его отец — могущественный король, не мог оторвать его от этих бесполезных занятий. Дела королевства его не интересовали. Он не мечтал стать наследником трона, а мечтал стать королем в видеоигре! И так бы все и случилось если бы не попал в виртуальный мир, где он остался без компьютера и интернета, пришлось ему там со всякими злодеями бороться и от летучих мышей спасаться ! Но это только малая часть того, с чем столкнулся принц! А чтобы узнать все об этой истории, ждем вас на представлении.