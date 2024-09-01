Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
16°
Втр, 24
20°
Срд, 25
24°
ЦБ USD 92.58 -0.12 21/09
ЦБ EUR 103.38 0.13 21/09
Нал. USD 92.00 / 92.29 23/09 14:55
Нал. EUR 101.40 / 101.99 23/09 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
2 892
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
4 808
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
7 142
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 16:19
6 001
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Принц Цирка
28 сентября в 12:00
Аттракционы

Принц Цирка

Цирк

Цирк

12:00
16:00

Цирк

12:00
16:00

В Рязанском цирке! Шоу фонтанов «Принц цирка» продюсерского центра заслуженного артиста России Владислава Гончарова!

Уникальное световое и фонтанное оборудование, экзотические животные, невероятные трюки от лучших артистов страны! Завораживающее дух шоу под руководством обладателя наивысшей цирковой награды, Серебряного клоуна фестиваля в Монте-Карло, заслуженного артиста России, дрессировщика львов — Владислава Гончарова!

Действие программы разворачивается в трехмерном пространстве — на манеже, в воздухе и даже в воде. Яркие 20—метровые фонтаны, лазерное шоу, захватывающие номера разнообразных цирковых жанров удивят даже самых искушенных зрителей.

«Принц цирка» — постановка режиссера Руслана Ганеева. Уникальное шоу насыщено красочными декорациями и сопровождается авторской музыкой. В программе:

  • Воздушная гимнастка на корд-де-парели Милена Сидоренко;
  • Акробаты на велобайках под руководством Михаила Белораменского;
  • Групповые жонглеры под руководством Виталия Чабаненко;
  • Воздушный гимнаст на ремнях Тимур Гончаров;
  • Акробаты на роликовых коньках под руководством Полины Шипиловой;
  • Силовая пара в исполнении Владислава Шерстнева и Тимура Гончарова, с группы эквилибристов п/р Владислава Шерстнева;
  • Яркие пернатые артисты—попугаи ара под руководством Дарии и Александра Оноприенко;
  • Величественные хаски и маламуты под руководством Екатерины Кореньковой.

Кульминация шоу — аттракцион «Один среди львов» руководителя программы, заслуженного артиста России — Владислава Гончарова! В клетке он один на один с 9 африканскими львами! Дрессировщик поднимает царя зверей, весом более 200 кг, и засовывает ему в пасть свою голову!

Программу сопровождает яркий балет «Богема» под руководством Ксении Паульс.

Возраст
0+