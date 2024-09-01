В Рязанском цирке! Шоу фонтанов «Принц цирка» продюсерского центра заслуженного артиста России Владислава Гончарова!

Уникальное световое и фонтанное оборудование, экзотические животные, невероятные трюки от лучших артистов страны! Завораживающее дух шоу под руководством обладателя наивысшей цирковой награды, Серебряного клоуна фестиваля в Монте-Карло, заслуженного артиста России, дрессировщика львов — Владислава Гончарова!

Действие программы разворачивается в трехмерном пространстве — на манеже, в воздухе и даже в воде. Яркие 20—метровые фонтаны, лазерное шоу, захватывающие номера разнообразных цирковых жанров удивят даже самых искушенных зрителей.

«Принц цирка» — постановка режиссера Руслана Ганеева. Уникальное шоу насыщено красочными декорациями и сопровождается авторской музыкой. В программе:

Воздушная гимнастка на корд-де-парели Милена Сидоренко;

Акробаты на велобайках под руководством Михаила Белораменского;

Групповые жонглеры под руководством Виталия Чабаненко;

Воздушный гимнаст на ремнях Тимур Гончаров;

Акробаты на роликовых коньках под руководством Полины Шипиловой;

Силовая пара в исполнении Владислава Шерстнева и Тимура Гончарова, с группы эквилибристов п/р Владислава Шерстнева;

Яркие пернатые артисты—попугаи ара под руководством Дарии и Александра Оноприенко;

Величественные хаски и маламуты под руководством Екатерины Кореньковой.

Кульминация шоу — аттракцион «Один среди львов» руководителя программы, заслуженного артиста России — Владислава Гончарова! В клетке он один на один с 9 африканскими львами! Дрессировщик поднимает царя зверей, весом более 200 кг, и засовывает ему в пасть свою голову!

Программу сопровождает яркий балет «Богема» под руководством Ксении Паульс.