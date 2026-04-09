Приключения желтого чемоданчика

Содержимое желтого чемоданчика чудесного Доктора лечит не только простуду и грипп, но и грусть, одиночество, трусость и робость. Петя — современный мальчик-затворник, которого не выгнать на улицу, он боится социума и других ребят. Родители решают обратиться к чудесному Доктору, но его волшебный чемоданчик похищают. С этого момента начинается череда приключений. В итоге Петя не только помогает Доктору, но и находит себе верных друзей и избавляется от «недуга».
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Денис Гуляр
- Актёры
- Олег Комаров, Феодор Кирсанов, Любава Долински, Павел Прилучный, Людмила Артемьева, Оливье Сью, Никита Тарасов, Александр Яцко, Дмитрий Кулаченко, Антон Эльдаров, Александр Головин, Янина Студилина, Дарья Свистунова, Полина Чалая, Альберт Дрыгин
- Премьера
23 апреля 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Фэнтези, Приключение, Комедия