Приключения пингвиненка

Пингвиненка Кви переводят из Московского зоопарка в другой город. Но по дороге случается авария, и малыш неожиданно оказывается один посреди огромного мегаполиса. Так начинается его невероятное путешествие домой, полное неожиданных встреч, забавных ситуаций и настоящих приключений.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Ольга Амоль
- Актёры
- Павел Прилучный, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Зоя Бербер, Диана Пожарская, Андрей Андреев, Юлия Сулес, Анастасия Крылова, Роман Кулясов, Михаил Орлов, Кристина Вайнас, Александр Жуков, Ростислав Харин, Герман Кильбург
- Продолж.
- 75 мин.
- Премьера
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12 ноября 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение