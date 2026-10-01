Приключения пингвиненка

Пингвиненка Кви переводят из Московского зоопарка в другой город. Но по дороге случается авария, и малыш неожиданно оказывается один посреди огромного мегаполиса. Так начинается его невероятное путешествие домой, полное неожиданных встреч, забавных ситуаций и настоящих приключений.