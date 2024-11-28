Приключения Паддингтона-3

Паддингтон и семейство Браунов отправляются на родину медвежонка — в дремучее Перу! Однако на месте оказывается, что любимая тетушка Люси по таинственной причине сама отправилась в путешествие. Теперь вся семья пускается в захватывающее приключение вслед за ней по рекам, лесам и горным пикам огромной Амазонии.