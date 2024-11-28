Приключения Паддингтона-3

Паддингтон и семейство Браунов отправляются на родину медвежонка — в дремучее Перу! Однако на месте оказывается, что любимая тетушка Люси по таинственной причине сама отправилась в путешествие. Теперь вся семья пускается в захватывающее приключение вслед за ней по рекам, лесам и горным пикам огромной Амазонии.
- Режиссёр
- Дугал Уилсон
- Актёры
- Оливия Колман, Антонио Бандерас, Эмили Мортимер, Бен Уишоу, Джим Бродбент, Имельда Стонтон, Хью Бонневилль, Джули Уолтерс, Мадлен Харрис, Сэмюэль Джослин, Амит Шах, Карла Тоус
- Продолж.
- 103 мин.
- Премьера
-
2024-11-28 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Комедия