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Приключения Паддингтона-3

Паддингтон и семейство Браунов отправляются на родину медвежонка — в дремучее Перу! Однако на месте оказывается, что любимая тетушка Люси по таинственной причине сама отправилась в путешествие. Теперь вся семья пускается в захватывающее приключение вслед за ней по рекам, лесам и горным пикам огромной Амазонии.

Режиссёр
Дугал Уилсон
Актёры
Оливия Колман, Антонио Бандерас, Эмили Мортимер, Бен Уишоу, Джим Бродбент, Имельда Стонтон, Хью Бонневилль, Джули Уолтерс, Мадлен Харрис, Сэмюэль Джослин, Амит Шах, Карла Тоус
Продолж.
103 мин.
Премьера
2024-11-28 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия

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