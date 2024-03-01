Приключения Незнайки и его друзей

Это история об удивительных человечках — озорных малышах и малышках, весело живущих в сказочном Цветочном городе. Самый знаменитый из них, конечно, Незнайка! Неподражаемый выдумщик и непоседа, нежелающий ничему учиться, но очень добрый, сообразительный и симпатичный.

Вместе со своими друзьями он отправится в путешествие на воздушном шаре, побывает в Зеленом городе. Это путешествие изменит Незнайку, он научится ценить своих друзей, станет их верным защитником.

Многие из маленьких зрителей узнают себя в героях, придуманных Николаем Носовым. А взрослые улыбнутся и вспомнят своё детство.