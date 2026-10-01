Приключения мамонтенка. В поисках мамы

Мамонтенок Пушистик пробуждается после тысячелетнего сна в ледяной пустыне и отправляется на поиски своей мамы. Говорят, ее можно найти в далекой и загадочной Африке. Но Африка далеко, добраться туда крайне сложно, а единственный спутник мамонтенка — птенец Тупик, который мечтает прочитать свой рэп на конкурсе «Африка ищет таланты». Вдвоем им предстоит преодолеть множество испытаний: пересечь океан на льдине, сбежать от кровожадных крокодилов, победить коварных гиен, играть свою музыку перед самыми разными зрителями, а главное — научиться быть друзьями и понять, что дружба — это ответственность и поддержка.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Александр Войтинский
- Актёры
- Вадим Галыгин, Пелагея, Niletto, Яна Чурикова, Александр Ревва, Константин Жуков, Филипп Киркоров
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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1 октября 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение