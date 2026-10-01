Балет Аллы Духовой «Тодес» впервые покажет программу «ПРЕВЬЮ»! Всех поклонников искусства танца ждёт уникальная премьера. Зрители впервые увидят «Превью» - яркую танцевальную программу всемирно известного балета Аллы Духовой. «Превью» — это не просто спектакль, а танцевальная программа мирового уровня, где танец превращается в язык эмоций, а сцена становится зеркалом чувств. Каждый номер наполнен драйвом, энергией и магией танца, которые захватывают с первых секунд. Уникальная хореография, авторская музыка и яркие костюмы создают неповторимый художественный мир, в котором танец передаёт то, что невозможно выразить словами. Алла Духова, бессменный художественный руководитель «Тодес»: «В «Превью» мы стремимся открыть ту истину, которая звучит в каждом из нас, но порой остается несказанной. Мы рады пригласить зрителей на это захватывающее представление, где каждое выступление — это возможность прикоснуться к магии танца». Возрастное ограничение - 6+.