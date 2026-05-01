Преступление на третьем этаже

Франсуа пишет захватывающие детективы, но его реальная жизнь скучна и однообразна. Его жена Колетт мечтает об остроте чувств, показывая студентам хичкоковский кинематограф. Но все меняется, когда Колетт начинает подозревать соседа в убийстве жены. Размеренная жизнь пары летит кувырком, а их выдохшиеся отношения внезапно оживают.