Преступление на третьем этаже

Франсуа пишет захватывающие детективы, но его реальная жизнь скучна и однообразна. Его жена Колетт мечтает об остроте чувств, показывая студентам хичкоковский кинематограф. Но все меняется, когда Колетт начинает подозревать соседа в убийстве жены. Размеренная жизнь пары летит кувырком, а их выдохшиеся отношения внезапно оживают.
- Страна
- Франция
- Режиссёр
- Реми Безансон
- Актёры
- Жиль Лелуш, Летиция Каста, Гийом Галльенн, Исабель Айме Гонсалес-Сола, Дженна Кнафо, Катаюн Латиф, Маттиас Жакен, Бенедикта Шуане, Мари-Кристин Орри, Елем Жаппен, Луиза Орри-Дикеро
- Продолж.
- 104 мин.
- Премьера
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4 июня 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия, Криминал, Мистика