Представление световых кукол. Театр Николая Зыкова

Подарите волшебство себе и своим детям! Необычные световые куклы от одного до восьми метров величиной удивят зрителей любого возраста.

Каждая миниатюра — отдельный номер, который раскрывает все новые и новые возможности этого уникального кукольного искусства. В представлении нет текста. Вы сможете дать свое название и свою интерпретацию каждой миниатюре.

Секрет ярких и выразительных образов кукол — в необычном материале, из которого они сделаны. Это не просто театральные куклы с закрепленными на них источниками света. Для их изготовления использованы две технологии — светодиоды и электролюминесцентные провода.

Конструкция каждой куклы оригинальна. Есть куклы, управляемые нитями сверху — марионетки: кукловод управляет одновременно от одной до восьми кукол. Есть куклы, управляемые снизу — двух и пяти тростевые куклы. Есть гигантская кукольная конструкция из нескольких кукол одновременно, которая оживает на глазах у зрителей.

Представление с неизменным успехом собирает полные залы по всему миру. Критика назвала это шоу «пробирающим до мурашек», а Николая «одним из самых значимых кукольников мира».

Создатель представления Николай Зыков, правнучатый племянник Сергея Образцова, артист мировой сцены, покоривший зрителей более чем в 50 странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.