Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
-3°
Втр, 11
-1°
Срд, 12
-1°
ЦБ USD 96.78 -0.5 11/02
ЦБ EUR 100.5 -0.72 11/02
Нал. USD 99.00 / 98.90 10/02 18:20
Нал. EUR 104.00 / 103.70 10/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
9 часов назад
621
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
10 868
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
12 377
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
23 012
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Представление световых кукол. Театр Николая Зыкова
6 апреля в 12:00
Театр

Представление световых кукол. Театр Николая Зыкова

МКЦ

Подарите волшебство себе и своим детям! Необычные световые куклы от одного до восьми метров величиной удивят зрителей любого возраста.

Каждая миниатюра — отдельный номер, который раскрывает все новые и новые возможности этого уникального кукольного искусства. В представлении нет текста. Вы сможете дать свое название и свою интерпретацию каждой миниатюре.

Секрет ярких и выразительных образов кукол — в необычном материале, из которого они сделаны. Это не просто театральные куклы с закрепленными на них источниками света. Для их изготовления использованы две технологии — светодиоды и электролюминесцентные провода.

Конструкция каждой куклы оригинальна. Есть куклы, управляемые нитями сверху — марионетки: кукловод управляет одновременно от одной до восьми кукол. Есть куклы, управляемые снизу — двух и пяти тростевые куклы. Есть гигантская кукольная конструкция из нескольких кукол одновременно, которая оживает на глазах у зрителей.

Представление с неизменным успехом собирает полные залы по всему миру. Критика назвала это шоу «пробирающим до мурашек», а Николая «одним из самых значимых кукольников мира».

Создатель представления Николай Зыков, правнучатый племянник Сергея Образцова, артист мировой сцены, покоривший зрителей более чем в 50 странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Возраст
0+