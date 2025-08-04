В субботу, 16 августа с 9 до 17 часов на территории Федерального научного центра пчеловодства в городе Рыбном состоится праздник меда «Медуница», посвященный первой откачке меда и предстоящему 95-летнему юбилею научного центра.

В этом году тема праздника — «Медовая география», специалисты представят монофлорные меды из различных регионов страны, расскажут о географии меда, предложат попробовать уникальные меда. Посетители увидят старинные ульи и инструменты пасечников, погрузившись в атмосферу прошлого.

На выставке представят традиционные виды меда: гречишный, подсолнечниковый, липовый и разнотравье, а также редкие сорта, включая лавандовый, дягилевый, айлантовый, васильковый и акациевый мед, а также мед из Якутии.

Для гостей фестиваля традиционно пройдет концерт, экскурсии по музею истории пчеловодства и по дендрарию, мастер-классы, ярмарка меда, продуктов пчеловодства и изделий декоративно-прикладного творчества.