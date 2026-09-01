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Пранкер
Кино

Пранкер

Антон ведет двойную жизнь. Для родителей и сестры Даши— заботливый сын и близкий человек, для остальных — анонимный пранкер. Он обманом добывает секретную информацию о коррупционерах и влиятельных людях, а затем публикует ее в сети. Антон убежден, что таким образом восстанавливает справедливость, считает себя цифровым Робин Гудом. Привычная игра выходит из-под контроля, когда Антона подставляют. Очередная махинация приводит к трагедии — сестра оказывается заперта в загоревшемся торговом центре, а самого героя объявляют в розыск. У него всего несколько часов, чтобы найти настоящего виновника, спасти Дашу и исправить то, что уже запущено его действиями.

Страна
Россия
Режиссёр
Александр Харламов
Актёры
Максим Матвеев, Алексей Серебряков, Кристина Кучеренко, Ирина Ракшина, Юрий Чулков, Анна Кириллова, Юрий Ляхов, Евгений Антонов, Кристина Юдичева, Антон Григорьев, Андрей Вергелис, Анна Найденова, Ева-Виктория Солодова, Ксения Копытова, Олег Корпачев
Продолж.
90 мин.
Премьера
22 октября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Драма

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