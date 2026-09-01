Антон ведет двойную жизнь. Для родителей и сестры Даши— заботливый сын и близкий человек, для остальных — анонимный пранкер. Он обманом добывает секретную информацию о коррупционерах и влиятельных людях, а затем публикует ее в сети. Антон убежден, что таким образом восстанавливает справедливость, считает себя цифровым Робин Гудом. Привычная игра выходит из-под контроля, когда Антона подставляют. Очередная махинация приводит к трагедии — сестра оказывается заперта в загоревшемся торговом центре, а самого героя объявляют в розыск. У него всего несколько часов, чтобы найти настоящего виновника, спасти Дашу и исправить то, что уже запущено его действиями.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Александр Харламов
- Актёры
- Максим Матвеев, Алексей Серебряков, Кристина Кучеренко, Ирина Ракшина, Юрий Чулков, Анна Кириллова, Юрий Ляхов, Евгений Антонов, Кристина Юдичева, Антон Григорьев, Андрей Вергелис, Анна Найденова, Ева-Виктория Солодова, Ксения Копытова, Олег Корпачев
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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22 октября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Драма