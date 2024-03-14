Позывной «Пассажир»

Молодой писатель Николай Рябинин живет в столице, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня, пока не узнает от родителей, что его брат, с которым он давно рассорился, пропал без вести на Донбассе. Николай отправляется на поиски, не подозревая, что эта миссия навсегда изменит его жизнь.