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Кино

Позывной «Пассажир»

Молодой писатель Николай Рябинин живет в столице, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня, пока не узнает от родителей, что его брат, с которым он давно рассорился, пропал без вести на Донбассе. Николай отправляется на поиски, не подозревая, что эта миссия навсегда изменит его жизнь.

Режиссёр
Илья Казанков
Актёры
Антон Шагин, Виталий Кищенко, Владимир Стеклов, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Надежда Маркина, Сослан Фидаров, Никита Тезин, Алексей Дмитриев, Вадим Радченко, Любовь Баханкова
Премьера
2024-03-14 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма

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