Позывной «Пассажир»

Молодой писатель Николай Рябинин живет в столице, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня, пока не узнает от родителей, что его брат, с которым он давно рассорился, пропал без вести на Донбассе. Николай отправляется на поиски, не подозревая, что эта миссия навсегда изменит его жизнь.
- Режиссёр
- Илья Казанков
- Актёры
- Антон Шагин, Виталий Кищенко, Владимир Стеклов, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Надежда Маркина, Сослан Фидаров, Никита Тезин, Алексей Дмитриев, Вадим Радченко, Любовь Баханкова
- Премьера
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2024-03-14 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма