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Пожиратель душ. Голоса мертвых

Две сестры вынуждены вернуться в родной город, где один за другим погибли их близкие. В родительском доме происходят необъяснимые вещи. Сестры узнают, что с помощью черной магии их дядя пытался избавиться от древнего семейного проклятия в надежде защитить племянниц. И теперь девушкам предстоит самим понять, за что же был проклят их род, и найти решение, как не стать следующими жертвами зловещей потусторонней силы.

Режиссёр
Упи Авианто
Актёры
Хана Маласан, Ясамин Джасем, Эги Федли, Рату Фелиша, Бриллиана Дези Д., Ибну Видодо, Тегар Сатрия, Они Сероджавати Хафидз, Клео Хаура, Марьям Лин
Продолж.
103 мин.
Премьера
2025-07-03 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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