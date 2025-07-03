Пожиратель душ. Голоса мертвых

Две сестры вынуждены вернуться в родной город, где один за другим погибли их близкие. В родительском доме происходят необъяснимые вещи. Сестры узнают, что с помощью черной магии их дядя пытался избавиться от древнего семейного проклятия в надежде защитить племянниц. И теперь девушкам предстоит самим понять, за что же был проклят их род, и найти решение, как не стать следующими жертвами зловещей потусторонней силы.
- Режиссёр
- Упи Авианто
- Актёры
- Хана Маласан, Ясамин Джасем, Эги Федли, Рату Фелиша, Бриллиана Дези Д., Ибну Видодо, Тегар Сатрия, Они Сероджавати Хафидз, Клео Хаура, Марьям Лин
- Продолж.
- 103 мин.
- Премьера
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2025-07-03 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов