Потерянная принцесса

Окутанный мраком и тайнами замок, хранящий память о трагической любви, становится для миллиардера Алека Туати точкой отсчета, открывающей завесу его истинного предназначения. Найдя союзников, он вступает в ожесточенную борьбу, призванную защитить наследие замка и исполнить вековую волю предков.
- Режиссёр
- Хишам Хаджжи
- Актёры
- Эрик Робертс, Роберт Неппер, Гэри Дурдан, Киллиан О'Салливан, Ирма Лейк, Лука Перош, Майкл Патрик Лейн, Айт бен Аззуз Брахим, Кейси Мотте Кляйн, Мелоди Каста, Сорая Аззаби, Брайс Бекстер, Мурад Зауи
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
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2025-05-15 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Приключение