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Потерянная принцесса

Окутанный мраком и тайнами замок, хранящий память о трагической любви, становится для миллиардера Алека Туати точкой отсчета, открывающей завесу его истинного предназначения. Найдя союзников, он вступает в ожесточенную борьбу, призванную защитить наследие замка и исполнить вековую волю предков.

Режиссёр
Хишам Хаджжи
Актёры
Эрик Робертс, Роберт Неппер, Гэри Дурдан, Киллиан О'Салливан, Ирма Лейк, Лука Перош, Майкл Патрик Лейн, Айт бен Аззуз Брахим, Кейси Мотте Кляйн, Мелоди Каста, Сорая Аззаби, Брайс Бекстер, Мурад Зауи
Продолж.
91 мин.
Премьера
2025-05-15 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Приключение

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