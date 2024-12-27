Постучись в мою Тверь

Городская фифа Алиса приезжает в Тверь, чтобы получить земельный участок на местной ферме. Но владелец Сергей, известный своим скверным характером, не желает его отдавать, несмотря на все ее уловки. Не собирается сдаваться и Алиса, решив преодолеть все трудности деревенской жизни. Удастся ли ей переубедить Сергея?
- Режиссёр
- Гарик Петросян
- Актёры
- Павел Прилучный, Мария Горбань, Наталья Бочкарева, Николай Козак, Андрей Свиридов, Дмитрий Власкин, Алексей Гаврилов, Павел Комаров, Анастасия Буткова, Алиса Стасюк, Любава Долински
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
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2025-01-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия, Мелодрама