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Постучись в мою Тверь

Городская фифа Алиса приезжает в Тверь, чтобы получить земельный участок на местной ферме. Но владелец Сергей, известный своим скверным характером, не желает его отдавать, несмотря на все ее уловки. Не собирается сдаваться и Алиса, решив преодолеть все трудности деревенской жизни. Удастся ли ей переубедить Сергея?

Режиссёр
Гарик Петросян
Актёры
Павел Прилучный, Мария Горбань, Наталья Бочкарева, Николай Козак, Андрей Свиридов, Дмитрий Власкин, Алексей Гаврилов, Павел Комаров, Анастасия Буткова, Алиса Стасюк, Любава Долински
Продолж.
91 мин.
Премьера
2025-01-01 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия, Мелодрама