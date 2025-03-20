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Последний охотник на демонов

Древние врата открылись, и в наш мир хлынули полчища демонов во главе с неуязвимым титаном. Оказавшийся в эпицентре вторжения полицейский Джейк должен найти способ закрыть портал, прежде чем армия тьмы поглотит землю.

Режиссёр
Стеффен Хакер, Александер Кисль
Актёры
Микеле Морроне, Уилльям Мосли, Урассая Спербунд, Александер Ли, Акейра Хадден, Тиа Тави, Тин Су, Доминик Зукер, Варинторн Яруджанонт, Иттипхол Пхолсонг, Тонон Вонгбун
Премьера
2025-03-20 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Научная фантастика, Фильм ужасов, Мистика, Триллер

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