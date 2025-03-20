Последний охотник на демонов

Древние врата открылись, и в наш мир хлынули полчища демонов во главе с неуязвимым титаном. Оказавшийся в эпицентре вторжения полицейский Джейк должен найти способ закрыть портал, прежде чем армия тьмы поглотит землю.
- Режиссёр
- Стеффен Хакер, Александер Кисль
- Актёры
- Микеле Морроне, Уилльям Мосли, Урассая Спербунд, Александер Ли, Акейра Хадден, Тиа Тави, Тин Су, Доминик Зукер, Варинторн Яруджанонт, Иттипхол Пхолсонг, Тонон Вонгбун
- Премьера
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2025-03-20 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Научная фантастика, Фильм ужасов, Мистика, Триллер