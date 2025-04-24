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Последний экзорцист

По заданию Ватикана отец Мейсон возвращается в родные края для расследования необычного случая. Он должен выяснить причину гибели семи экзорцистов за последнее время и сразиться с могущественным демоном, который вселился во воскресшего непонятным образом отца священника, умершего много лет назад. В схватке со злом Мейсону пытается помочь его первая любовь, а теперь психолог Танис, собирающая информацию о загадочном воскрешении.

Режиссёр
Майкл Питерсон
Актёры
Марк О'Брайен, Жаклин Байерс, Шон Джонстон, Джош Круддас, Барб Митчелл, Эдриан Хаф, Алексис МакКенна, Дэвид Хейсом, Дэвид Фихан, София Скейтс, Эмили Джеймс, Кара Асеведо
Премьера
2025-04-24 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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