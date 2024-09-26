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Последний день Земли

Обычная семья во время прогулки под парусами стала свидетелями небывалого катаклизма: океан отступил, полностью осушив землю на многие тысячи километров. Выжившим приходится сражаться за жизнь с чудовищами, обитавшими на морском дне, а также друг с другом. Но вскоре океан вернется, и этот прилив станет последним в истории человечества.

Режиссёр
Фредерик Жарден
Актёры
Андреас Пичман, Эмили Декенн, Лиза Деламар, Люка Эбель
Продолж.
90 мин.
Премьера
2024-09-26 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Приключение

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