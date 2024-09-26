Последний день Земли

Обычная семья во время прогулки под парусами стала свидетелями небывалого катаклизма: океан отступил, полностью осушив землю на многие тысячи километров. Выжившим приходится сражаться за жизнь с чудовищами, обитавшими на морском дне, а также друг с другом. Но вскоре океан вернется, и этот прилив станет последним в истории человечества.