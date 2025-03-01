Последний день рождения

Большая семья — родители, три брата и сестра — собирается отметить день рождения. Казалось бы, отличный повод собраться вместе. И тем не менее в этой истории все ложь. Семья — это всего лишь проект одного из «братьев», опытного психолога, который проводит эксперимент по созданию «формулы счастья». Он считает, что манипуляция окружающими, их эмоциями и желаниями позволит сделать их счастливыми. Однако в математические расчеты вмешивается Любовь, которую нельзя ни просчитать, ни спрогнозировать…
- Режиссёр
- Юрий Ильин
- Актёры
- Арсений Попов, Артур Сопельник, Ольга Прокофьева, Александр Андриенко, Наталья Бергер, Полина Беленькая, Михаил Добржанский, Егор Демянко, Анна Битюкова, Ксения Бочина, Антонина Блохина, Елизавета Камерлохер
- Продолж.
- 88 мин.
- Премьера
-
2025-03-13 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Триллер, Драма