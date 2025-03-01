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Последний день рождения

Большая семья — родители, три брата и сестра — собирается отметить день рождения. Казалось бы, отличный повод собраться вместе. И тем не менее в этой истории все ложь. Семья — это всего лишь проект одного из «братьев», опытного психолога, который проводит эксперимент по созданию «формулы счастья». Он считает, что манипуляция окружающими, их эмоциями и желаниями позволит сделать их счастливыми. Однако в математические расчеты вмешивается Любовь, которую нельзя ни просчитать, ни спрогнозировать…

Режиссёр
Юрий Ильин
Актёры
Арсений Попов, Артур Сопельник, Ольга Прокофьева, Александр Андриенко, Наталья Бергер, Полина Беленькая, Михаил Добржанский, Егор Демянко, Анна Битюкова, Ксения Бочина, Антонина Блохина, Елизавета Камерлохер
Продолж.
88 мин.
Премьера
2025-03-13 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Триллер, Драма

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