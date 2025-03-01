Последний день рождения

Большая семья — родители, три брата и сестра — собирается отметить день рождения. Казалось бы, отличный повод собраться вместе. И тем не менее в этой истории все ложь. Семья — это всего лишь проект одного из «братьев», опытного психолога, который проводит эксперимент по созданию «формулы счастья». Он считает, что манипуляция окружающими, их эмоциями и желаниями позволит сделать их счастливыми. Однако в математические расчеты вмешивается Любовь, которую нельзя ни просчитать, ни спрогнозировать…