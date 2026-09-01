Последнее проклятие

Когда подружка Рико — Шуфэнь — начинает выкладывать в соцсети странные пугающие видео, в сводки новостей попадает сюжет о найденном изуродованном теле девушки. Попытавшись связаться с Шуфэнь, Рико узнает шокирующую информацию о том, что ее подруга умерла еще шесть месяцев назад. Но кто же тогда ведет аккаунт девушки и размещает эти жуткие сообщения?
- Страна
- Япония
- Режиссёр
- Кэнъити Угана
- Актёры
- Юкино Кайдзу, Ян Юйтэн, Мими Шао, Сихо, Фань Рэй, Чэнь Икунь, Акито Фудзий, Линь Шитин, Ясукадзэ Мотомия, Хиронобу Номура, Тикако Танака
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
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22 октября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов