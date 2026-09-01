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Последнее проклятие
Кино

Последнее проклятие

Когда подружка Рико — Шуфэнь — начинает выкладывать в соцсети странные пугающие видео, в сводки новостей попадает сюжет о найденном изуродованном теле девушки. Попытавшись связаться с Шуфэнь, Рико узнает шокирующую информацию о том, что ее подруга умерла еще шесть месяцев назад. Но кто же тогда ведет аккаунт девушки и размещает эти жуткие сообщения?​

Страна
Япония
Режиссёр
Кэнъити Угана
Актёры
Юкино Кайдзу, Ян Юйтэн, Мими Шао, Сихо, Фань Рэй, Чэнь Икунь, Акито Фудзий, Линь Шитин, Ясукадзэ Мотомия, Хиронобу Номура, Тикако Танака
Продолж.
94 мин.
Премьера
22 октября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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