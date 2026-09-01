Последнее проклятие

Когда подружка Рико — Шуфэнь — начинает выкладывать в соцсети странные пугающие видео, в сводки новостей попадает сюжет о найденном изуродованном теле девушки. Попытавшись связаться с Шуфэнь, Рико узнает шокирующую информацию о том, что ее подруга умерла еще шесть месяцев назад. Но кто же тогда ведет аккаунт девушки и размещает эти жуткие сообщения?​