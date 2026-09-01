Молодые, бесшабашные и, казалось бы, совершенно счастливые Поль и Софи уже давно живут в любви и согласии. И надобно ж беде случиться: им обоим вдруг приспичило срочно разобраться и понять, что же значит это таинственное сладкое и запретное слово — «измена»? Благо подвернулись хорошенькая служанка в доме и брутальный начальник на работе. Да только вот возмездие за предательство не заставило себя долго ждать! И одну, и другую пару любовничков накрыли!

Переживая множество неприятных ситуаций и, попадая в смешные, щекотливые положения, наши горе-герои начинают понимать, что ещё чуть-чуть, и они потеряют самое главное, что есть у них в жизни.

Сумеют ли Поль и Софи пройти по лезвию бритвы и сохранить свою любовь? Сумеют ли и другие персонажи выпутаться из всех критических и комических ситуаций? Все это вы увидите в новой искрометной комедии Творческого Дома Невинных «Портрет его жены».