Полярный букварь медвежонка

Учимся самостоятельности, отваге, любви к родному краю вместе с медвежонком Фёдором. Учителя — команда смелых и добрых полярников, а школа — сама природа. Недаром снежные поля Арктики напоминают страницы книги.

Её главный герой — медвежонок Фёдор, маленький непоседа, любопытный и любознательный. Всё ему нужно проверить и попробовать самому! Однажды Федя теряет дорогу домой. Хорошо, что мимо проплывал ледокол, и учёные заметили медвежонка.

Команда ледокола расскажет маленьким зрителям, как устроена их жизнь за полярным кругом, познакомит с удивительной природой Русского Севера и поможет Феде обрести дом.

Режиссёр Ирина Кошевая говорит о постановке: «Наша сверхзадача — вдохновить детей: заниматься наукой, осваивать новые горизонты, смотреть на мир с любопытством, быть смелыми и слушать своё сердце».

Источник вдохновения — Русский Север и книга «Медвежонок Фёдор. Путь домой». Автор Юлия Мартыщенко рассказывает: «В эту книгу я вложила очень много тепла и своей души… Надеюсь, история будет согревать и детей, и взрослых!»