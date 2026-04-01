Каждую неделю компания друзей собирается в укромном месте, чтобы рассказать друг другу самые страшные истории. Так появился их тайный клуб полуночников, в котором нет места тем, кто боится страшилок.

В очередной раз друзья собрались на чердаке, чтобы продолжить череду историй. Каждая следующая страшилка оказывается ужаснее предыдущей: здесь и магия гипно-кота, и сломанный ребенок-робот, и даже таинственное печенье, которое превращает детей во взрослых…"Полуночники" — это серия коротких рассказов с моралью. Это истории о беззаботном детстве, которое ещё не понимает алгоритмов взрослого мира; о друзьях, которые ещё не осознают, почему дружат; об общем деле, которое важнее недопониманий.

Какой же урок усвоят ребята? Чья история будет самой страшной? Какие тайны скрывает мир взрослых? Всё это наши зрители смогут узнать, посетив отчётный спектакль «Полуночники», нашей большой театральной семьи.