Полтергейст: Другое измерение

Компания друзей отправляется на музыкальный фестиваль, но ошибается поворотом и сталкивается с необъяснимыми сверхъестественными событиями. Как им найти выход из потусторонней реальности, которая убивает их одного за другим?
- Режиссёр
- Энди Фикман
- Актёры
- Джарретт Остин Браун, Джон Бьюси, Джаспер Коул, Белла ДеЛонг, Кристал Лейк Эванс, Эмбер Джанеа, Финли Роуз Слейтер, Дэрил Тофа-Сориано, Ана Самбрана
- Продолж.
- 109 мин.
- Премьера
-
2024-09-26 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов