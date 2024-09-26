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Полтергейст: Другое измерение

Компания друзей отправляется на музыкальный фестиваль, но ошибается поворотом и сталкивается с необъяснимыми сверхъестественными событиями. Как им найти выход из потусторонней реальности, которая убивает их одного за другим?

Режиссёр
Энди Фикман
Актёры
Джарретт Остин Браун, Джон Бьюси, Джаспер Коул, Белла ДеЛонг, Кристал Лейк Эванс, Эмбер Джанеа, Финли Роуз Слейтер, Дэрил Тофа-Сориано, Ана Самбрана
Продолж.
109 мин.
Премьера
2024-09-26 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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