Поколение. Хиты 90-х. Иммерсивное шоу при инструментальном сопровождении

Рязань, 24 апреля — В ДК РГАТУ состоится музыкальный вечер, посвящённый хитам 90-х — времени, когда кассеты перематывали карандашом, любимые песни звучали из магнитол во дворах, а лето казалось бесконечным.

В этот вечер знакомые мелодии возвращаются — но в особом формате: живая музыка в инструментальном сопровождении, которое раскрывает культовые треки по‑новому, сохраняя их главное — эмоцию. Это будет не просто концерт, а путешествие в эпоху первых дискотек, школьных выпускных, первых влюблённостей и ночных разговоров «до утра».

Музыка 90-х — та самая, под которую мы росли, мечтали, спорили, смеялись и верили, что всё впереди — прозвучит в живом исполнении, где каждый аккорд и каждая партия будто возвращают в моменты, которые мы бережно храним. Инструментальные аранжировки придадут хитовому звучанию глубину и новое дыхание: где-то мелодии станут нежнее и лиричнее, где-то — мощнее и кинематографичнее. Это музыка, которую вы узнаете с первых секунд — и, возможно, поймаете себя на улыбке, потому что в памяти снова вспыхнут знакомые кадры: дорога домой вечером, дворовые качели, шумные компании, первые свидания и тот самый «наш» трек.

В программе — легендарные композиции 90-х в живом инструментальном прочтении. Организаторы обещают тёплую атмосферу, где хочется не спешить, слушать, вспоминать и подпевать про себя.